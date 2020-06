Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Freitag, 12.06.2020, 10:45 Uhr Abfahrt A 28, Delmenhorst-Adelheide Eine 19-jährige Fahrschülerin verlässt mit einem PKW die A 28, eine 25-jährige Fahrlehrerin befindet sich auf dem Beifahrersitz. Das Fahrzeug wird an der Ausfahrt bis zum Stillstand abgebremst, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in auf den PKW auffährt. Der Unfallverursacher flüchtet anschließend von der Unfallstelle, jedoch kann das Kennzeichen abgelesen werden. Die Überprüfungen diesbezüglich dauern an. Die 25-jährige Fahrlehrerin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt, am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

