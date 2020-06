Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wardenburg: Diebstahl eines Pkw

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, gegen 03:30 Uhr wurde in Wardenburg in der Straße Plaggenesch ein Land Rover, Model Velar in beige entwendet. Der SUV war auf dem Wohngrundstück abgestellt und wurde ohne Fahrzeugschlüssel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter 04407923115 entgegen.

