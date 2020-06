Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Diebstahl aus Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, gegen 16:20 Uhr wurde in Wildeshausen in der Leibnizstraße eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in ihrem Garten von einer männlichen Person in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss stellt sie fest, dass aus dem Haus Schmuck entwendet wurde. Es ist zu vermuten, dass während des Gesprächs eine weitere Person das Haus durch eine offenstehende Tür zum Garten betreten hat und den Schmuck entwendet hat. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-941115 entgegen.

