Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Jade, OT Jaderberg: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 12.06.2020, um 14.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Führer eines Leichtkraftrades mit einer 15-jährigen Sozia die Raiffeisenstraße in 26349 Jade (OT Jaderberg). Eine vor ihm fahrende 46-jährige Pkw-Führerin musste verkehrsbedingt halten, was der 19-Jährige zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden Führer und Sozia leicht verletzt. Die Sozia wurde mit einem RTW in das Krankenhaus Varel verbracht. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

