Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 11.06.2020, 14.30 Uhr, bis Freitag, 12.06.2020, 05.00 Uhr, sind in der Bonner Straße in 26954 Nordenham, von einer bislang unbekannten Täterschaft Gegenstände aus einem dort geparkten Citroen C3 entwendet worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-115 in Verbindung zu setzen.

