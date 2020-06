Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 12. Juni 2020, auf der Schönemoorer Landstraße, Ortsteil Horst, schwer verletzt.

Der 68-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw gegen 17:30 Uhr die Schönemoorer Landstraße in Fahrtrichtung der Straße "Zur Ollen", Ortsteil Schönemoor.

Einige Meter hinter der Einmündung "Ochsenweide" beabsichtige der Pkw-Fahrer auf Höhe der Bushaltestelle nach links auf ein Grundstück abzubiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer, der trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Aufprall stürzte er zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte und ein Notarzt der Feuerwehr Delmenhorst versorgten den 64-Jährigen medizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus.

An der Honda des 64-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Schaden am VW Polo des 68-Jährigen aus Ganderkesee wurde als Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro eingestuft. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert.

Die Schönemoorer Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

