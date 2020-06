POL-DEL: Ganderkesee: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Freitag, den 12.06.2020, um 17:25 Uhr ist es in Ganderkesee auf der Schönemoorer Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 68jähriger Fahrer eines VW Polo aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr die Schönemoorer Landstraße in Richtung Hude und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden 64jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls aus der Gemeinde Gandekesee kommt und es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wird dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

