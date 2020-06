Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannte schlugen Autoscheibe mit Gullydeckel ein - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Samstagmorgen um 08.45 Uhr stellte eine 41-jährige Heidelbergerin fest, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertüre an ihrem Audi A4 Avant mit einem Gullydeckel eingeschlagen hatten. Sie hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Voßstraße in Höhe des Anwesens Nr. 7 am Fahrbahnrand geparkt. Der Gullydeckel lag noch auf dem Beifahrersitz. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Die Frau bewahrte keine wertvollen Gegenstände in ihrem Wagen auf. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung.

