POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsvorschriften verletzt - rücksichtloser Autofahrer gefährdet Frau und 5-jährigen Sohn; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20 Uhr gefährdete der Fahrer eines grauen 4er-BMW Coupé durch seine rücksichtslose Fahrweise auf der Uferstraße eine Mutter und ihren 5-jährigen Sohn. Sie wollten den Fußgängerüberweg am Treppenabgang der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Schulzengasse überqueren. Der Fahrer des BMW setzte zum Überholen eines am Fußgängerüberweg wartenden Pkw an und konnte gerade noch durch ein starkes Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern verhindern. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Den Verkehrsrowdy erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachteten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

