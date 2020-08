Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zigarettenautomat aufgebrochen; Sachsenheim: Nach Unfall davon gefahren

Bietigheim-Bissingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwei bislang unbekannte Täter wurden am frühen Freitagmorgen, gegen 2.25 Uhr, dabei beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten im Bereich eines Autowaschparks in Bietigheim-Bissingen in der Straße Gansäcker aufbrachen. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet und haben alle Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette aus dem Automaten entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Nach Unfall davon gefahren

Am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr und 19.10 Uhr wurde in Sachsenheim-Kleinsachsenheim ein ordnungsgemäß in der Eugen-Doster-Straße geparkter Mercedes vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher ist anschließend geflüchtet. An dem Mercedes ist ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

