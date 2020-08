Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Elektrowerkzeug gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Aus einem in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen abgestellten VW hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag einen Akku-Schrauber, einen Akku-Bohrhammer und eine Akku-Flex des Herstellers Hilti gestohlen. Wie er sich Zugang zum Fahrzeug verschaffte, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 31245, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell