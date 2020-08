Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf

Herdorf (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2020, stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage in Herdorf, gegen 16:00 Uhr, einen Roller fest, der ohne Kennzeichen gefahren wurde und dessen Sozius keinen Schutzhelm trug. Versuche den Rollerfahrer anzuhalten scheiterten zunächst, da der Fahrer sämtliche Anhaltezeichen missachtete. Der 19-jährige Fahrer konnte erst in einem Waldstück nach fußläufiger Verfolgung gestellt werden. Der Roller war nicht zugelassen. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Da der Rollerfahrer bei seiner "Irrfahrt" durch sämtliche Straßen in Herdorf unter anderem auch einen schwarzen Pkw gefährdete, der in der Straße "Glockenfeld" eine starke Bremsung unternehmen musste, um nicht mit dem Roller zusammenzustoßen, bittet die Polizei Betzdorf, dessen Fahrer sich bei hiesiger Dienststelle unter der Tel.: 02741-9260 zu melden.

