Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Abermals getuntes Fahrzeug in Neuwied kontrolliert

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 05.08.2020 wurde gegen 22:05 Uhr auf der Engerser Landstraße ein lautes Fahrzeug fahrend festgestellt. Unmittelbar im Anschluss parkt das Fahrzeug in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Der PKW wurde sodann einer Kontrolle unterzogen. Bemängelt wurde neben der Lautstärke auch die verbauten Distanzscheiben. Bemerkenswert ist, dass dieses Fahrzeug in der Vergangenheit bereits kontrolliert wurde, eine Verhaltensänderung beim Halter aber bis heute offensichtlich nicht erfolgte. Es wurde abermals ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

