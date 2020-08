Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neuwied (ots)

Neuwied - Rudolf-Diesel-Straße

Die 50 jährige Geschädigte befährt mit ihrem PKW die Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung Rostocker Straße kommend in Richtung Robert-Bosch-Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigt sie nach links in die Robert-Bosch-Straße einzubiegen, ordnet sich ordnungsgemäß auf der Linksabbiegespur ein und beginnt mit dem Abbiegevorgang. Der 49 jährige Unfallverursacher befährt mit seinem PKW die Robert-Bosch-Straße aus Richtung Breslauer Straße kommend in Richtung Rudolf-Diesel-Straße und beabsichtigt seinerseits nach links in diese abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersieht er den vorfahrtsberechtigte PKW und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Geschädigte wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell