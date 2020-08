Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am 03.08.2020 wurde der Polizeiinspektion Neuwied zugetragen, dass am Nachmittag in der Museumsstraße Höhe der Rettungswache zwei Kinder Steine auf geparkte Fahrzeuge geworfen hätten. Die verdächtigen Kinder konnten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde ein Pkw mit Kratzern im Frontbereich festgestellt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied in Verbindung zu setzen.

