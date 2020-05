Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vagabundierender Prachtpfau wieder im heimatlichen Nest

Hamm-Mitte (ots)

Der am Donnerstagmorgen flügge gewordene weiße Pfau aus dem Hammer Tierpark konnte am Abend eingefangen und in sein Domizil zurückgebracht werden. Der polizeilich gesuchte Ziervogel wurde gegen 23.20 Uhr auf dem Flachdach eines Lebensmittelmarktes auf der Alleestraße gesichtet. Zuvor war ein weiterer Einfangversuch durch Mitarbeiter des Hammer Tierparks auf dem Langewanneweg zunächst gescheitert. Ein großer Kescher war das Erfolgsrezept, um den stolzen Ausreißer dingfest machen zu können. Der entkräftete Maiausflügler kehrte erschöpft, aber sichtlich zufrieden in seinen Stammhorst zurück.(es)

