Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Turnhalle der Friedensschule

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen dem 13. Mai (15 Uhr) und dem 15. Mai (8 Uhr) in die Turnhalle der Friedensschule an der Marker Allee eingebrochen. Sie traten die Tür ein und verwüsteten die Räumlichkeiten. Zudem hebelten sie Spinde auf und traten eine weitere Tür zu einem Fitnessraum ein. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell