Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeuge missachten deutliche Absperrungen der Polizei nach Verkehrsunfall Verwarnungsgelder verhängt

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme mit einem verletzten Motorradfahrer am 04.08.2020 gegen 13:30 Uhr musste die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied, Höhe Ausfahrt Neuwied Zentrum voll gesperrt werden. Die linke Spur wurde mit dem Funkstreifenwagen mittels Blaulicht, Warnblinker, Rückwärtswarnsystem und Anzeige "-> -> ->" (Pfeile nach rechts) gesperrt. Die rechte Fahrspur wurde mittels vier Warnbarken mit eingeschaltetem Blinklicht gesichert. Diese wurden so positioniert, dass vom linken Fahrspurrand der rechten Fahrspur bis ca. 20 Meter dahinter zum rechten Fahrspurrand Warnbarken standen. Dort befindet sich eine durchgezogene Linie. Zusätzlich wurde noch eine weitere Warnbarke auf dieser durchgezogenen Linie positioniert. Trotz dieser eindeutigen Sperrung fuhren insgesamt 11 Fahrzeuge rechts an der Absperrung vorbei, um dann über die durchgezogene Linie in den gesperrten Bereich einzufahren. Diese wurden verwarnt.

Sperrungen nach Unfällen dienen in erster Linie dazu, verletzte Unfallbeteiligte zu versorgen, einen sicheren Bereich für die arbeitenden Personen zu gewährleisten und Rettungswege freizuhalten.

