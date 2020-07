Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auseinandersetzung nach Überholen von Radfahrer

Deidesheim (ots)

Am Sonntag, 19.07., um 14.00 Uhr überholte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordbaden in Deidesheim, Weinstraße, ein 72 und 69 Jahre altes Ehepaar aus Südhessen, das mit dem Fahrrad auf der Weinstraße unterwegs war. Der Überholvorgang erfolgte nach Ansicht des 72-jährigen Mannes mit zu geringem Seitenabstand, wodurch die Radfahrer sich bedrängt fühlten. Als die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste, stellte der 72-jährige sich vor den Pkw und verhinderte die Weiterfahrt. Während des Streitgespräches zwischen den Parteien schlug der 72-jährige nach Zeugenangaben der 50-jährigen mit der flachen Hand an den Hinterkopf. Im weiteren Verlauf der Fahrt am Ortseingang von Forst zeigte nach Angaben des Radfahrers der Fahrer eines vorbeifahrenden Pkw ihm den ausgestreckten Mittelfinger. Gegen den Radfahrer wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet, der Fahrer des Pkw in Forst muss sich einem Strafverfahren wegen Beleidigung stellen. Auf die 50-jährige Nordbadenerin könnte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen zu geringen Seitenabstandes beim Überholen zukommen.

