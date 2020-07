Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Urkundenfälschung u.a.

Ludwigshafen - A650 (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren am Montagmorgen in einem Zivilfahrzeug auf Streife und nahmen Geschwindigkeitsmessungen vor. Gegen 12.55 Uhr fiel den Beamten auf der BAB650 kurz vor dem Autbahnkreuz Ludwigshafen ein 36-jähriger Fahrzeugführer auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten weiterhin feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher war. Die Frontscheibe war komplett eingerissen und die Frontstoßstange war mit mehreren Spaxschrauben an den Rahmen angeschraubt. Laut dem zentralen Verkehrsinformationssystem wäre das Fahrzeug außerdem im April 2020 zur Hauptuntersuchung fällig gewesen. Das Fahrzeug wurde jedoch laut den Eintragungen seit dem nicht vorgeführt. Laut dem ausgehändigten Fahrzeugschein und der Prüfplakette auf dem Kennzeichen wäre das Fahrzeug jedoch im April 2020 bei einem Prüfunternehmen vorgeführt worden. Da sich somit der Verdacht der Urkundenfälschung ergab, wurden bei dem im Stempel genannten Prüfunternehmen weitere Ermittlungen durchgeführt. Schnell erhärtete sich die Tatsache, dass es sich bei den Stempel auf dem Fahrzeugschein um eine Totalfälschung handelt, so dass die Kennzeichen und der Fahrzeugschein sichergestellt wurden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

