POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Autoreifen an zwei Autos zerstochen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Sonntag (19.07.2020) auf Montag (20.07.2020) wurden in der Peter-Koch-Straße in Neustadt die Fahrzeugreifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Noch unbekannte Täter*innen stachen mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen der genannten Fahrzeuge. Insgesamt wurden drei Reifen beschädigt. Eine Fahrzeugführerin bemerkte den beschädigten Reifen zunächst nicht und fuhr auf die Autobahn. Während der Fahrt platze der Reifen und nur durch Zufall kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zu melden.

