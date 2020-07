Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Beleidung und Bedrohung auf Bahnhofsvorplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.07.2020 gegen 20:00 Uhr wurde im Bereich der Grünanlage am Busbahnhof im Bad Dürkheim ein Passant von einem Mann mit freiem Oberkörper anpöbelt. Vor Ort konnte ein amtsbekannter 39-Jähriger angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Noch vor der Ankunft der Streifenbesatzung trank er eine mitgeführte Falsche Wodka, welche noch zu einem viertel Voll war, komplett leer. Der 25-jähirge Mitteiler wurde mit den Worten "Arschloch", "Hurensohn", "ich ficke dich" und "ich hau dir die Rübe runter" beleidigt und bedroht. Der 39-jährige stritt die ihm vorgeworfenen Taten ab. Er war stark alkoholisiert, verhielt sich verbal aggressiv und zeigte auffällige Stimmungsschwankungen. Ein Atemalkoholtest konnte er, trotz mehrfacher Versuche, nicht durchführen. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde er in eine Klinik in Bad Dürkheim verbracht. Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wegen Beleidigung und Bedrohung wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell