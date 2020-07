Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Mofafahrer bei Unfall verletzt, Verursacher flüchtig, ZEUGEN GESUCHT

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 18.07.2020, gegen ca. 09:15 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Haßlocher mit seinem Mofa die Lindenstraße vom Rewe kommend und beabsichtigte an der Ampel nach links in den Neumühlweg abzubiegen. Hierbei wurde er von einem noch unbekannten roten Kleinwagen mit DÜW-Kennzeichen links überholt und gestreift. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden i. H. v. ca. 200 EUR am Mofa. Der rote Kleinwagen entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Am PKW dürfte ein Streifschaden an der Beifahrerseite vorhanden sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen roten Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden.

