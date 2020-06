Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Widerstand geleistet

Ein 14-Jähriger ist am Dienstag am Zentralen Omnisbusbahnhof in eine Kontrolle von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz geraten. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, weshalb der Jugendliche gegen 17:30 Uhr auf das Polizeirevier Bühl verbracht wurde. Bei einer dortigen Durchsuchung fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana, versteckt in der Unterhose des Jungen. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen ergriff der 14-Jährige die aufgefundenen Drogen und wollte diese mutmaßlich vernichten. Bei der Unterbindung seines Vorhabens setzte sich der Jugendliche massiv gegen die einschreitenden Polizisten zur Wehr. Ferner beleidigte und bespuckte er die Beamten und sprach überdies noch Drohungen aus. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ermittelt.

