Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kind von Fahrzeug erfasst

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitt ein Kind glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Junge wollte gegen 7:40 Uhr den Fußgängerüberweg am `Brahmsplatz` nutzen, als es zum Zusammenstoß mit einem BMW kam. Der 31 Jahre alte Fahrer des Wagens war zuvor von der `Seelachstraße` auf die B500 in Richtung Stadtmitte abgebogen und hat das Kind offenbar zu spät gesehen. Glücklicherweise kam der Junge mit leichten Blessuren davon. Am Wagen des Autofahrers entstand kein Sachschaden.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell