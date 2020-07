Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr. - Am 18.07.2020, um 11:45 Uhr, fiel einer Streife ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde. Gegen den 38-jährige Fahrzeugführer musste infolge dieser Feststellung ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Zwar konnte der Mann glaubhaft versichern und nachweisen, dass er bereits ein entsprechendes Kennzeichen bei einer Versicherung beantragt hat, bei ihm eingetroffen und an dem E-Scooter angebracht, war dieses allerdings noch nicht. Die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei entsprechenden "Elektrokleinstfahrzeugen" zwingend ein gültiger Versicherungsschutz bestehen muss. Der Nachweis eines solchen muss in Form eines Versicherungskennzeichens VOR dem ersten Gebrauch im öffentlichen Verkehrsraum an dem Fahrzeug angebracht werden. Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex sind online abrufbar. Bei konkreten Fragen oder Unklarheiten erteilt ihre Polizei gerne Auskunft.

