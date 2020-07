Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tätige Reue?

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt-Haardt - ...zeigten möglicherweise bislang unbekannte Täter, die bereits am letzten Wochenende Sitzbänke unterhalb des Haardter Friedhofs mit Farbe beschmierten. Nachdem ein entsprechender Beitrag in der Rheinpfalz erschien, stellte man am Folgetag fest, dass die Schmierereien wieder beseitigt wurden. Wer einerseits für die Beschmutzungen und andererseits für deren Beseitigung verantwortlich ist, konnte bis dato nicht geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

PHK Doll



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell