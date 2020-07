Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel

Freinsheim (ots)

Am 18.07.2020, gegen 16:15 Uhr wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 29-jähriger PKW-Führer in Freinsheim kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaub-nis ist. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des Mannes überprüft. Auf Grund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ein Dro-genschnelltest mittels Urin durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin ver-lief. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt. Dazu wurde ihm in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wur-den zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Auch ge-gen den Halter des Fahrzeugs wird eine Ermittlung wegen des Zulassens zum Fah-ren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Happersberger, PK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell