Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der BAB 61

Fahrzeugbrand im Folgestau

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 14:45 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Autobahnausfahrt Schifferstadt, zu einem Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines Kleinwagens fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw auf. Die vier Insassen des Kleinwagens, es handelte sich um eine Familie mit zwei Kindern aus dem Raum Stuttgart, wurden zum Ausschluss möglicher Verletzung zur Untersuchung in das Diakonissen-Krankenhaus nach Speyer verbracht. Der 68-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Weil der Grad der Verletzungen zunächst unklar war, wurde auch der Rettungshubschrauber eingesetzt. Da zur Ladung des Hubschraubers die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden musste und auch bis zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs des Unfallverursachers nur der rechte Fahrstreifen zur Verfügung stand, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die bis ca. 17 Uhr andauerten. Im Stau entwickelte sich, vermutlich durch einen technischen Defekt, bei einem am Unfall nicht beteiligten Fahrzeug ein Brand im Motorraum, der durch die noch anwesende Feuerwehr aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Neben der Streife der Autobahnpolizei Ruchheim waren auch die freiwillige Feuerwehr Ruchheim und die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten am Einsatz beteiligt. Darüber hinaus befanden sich zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber vor Ort.

