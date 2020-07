Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall Kreuz Oggersheim (A650/B9) mit Vollsperrung und 4 leicht Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am 18.07.20, gegen 13:00 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim über einen Verkehrsunfall am Kreuz Oggersheim (A650/B9) informiert. Umgehend wurden zwei Streifenwagen zur Unfallstelle beordert. Über die Integrierte Leitstelle wurden Rettungsdienst und Feuerwehr verständigt. Eine 30 jährige PKW Fahrerin befuhr die B9 in Richtung Speyer und fuhr auf die Überleitung zur A 650 Richtung Ludwigshafen. Dort kam sie, aus bisher ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Überleitung von der A650 Richtung Ludwigshafen auf die B9 Richtung Speyer zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich noch die drei Kinder der Frau. Augenscheinlich wurden alle Insassen nur leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 15000 EUR geschätzt. Beide Überleitungen wurden zur Einsatzbewältigung vorübergehend gesperrt. Die Überleitung von der A650 Richtung Ludwigshafen auf die B9 Richtung Speyer ist zwecks Aufräumarbeiten immer noch gesperrt.

