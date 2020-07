Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Streitigkeiten auf Tankstellengelände enden in Körperverletzung

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.07.2020 gegen 06:30 Uhr wurde ein 44-Jähriger auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim beleidigt und verletzt. Beim Anstehen an der Kasse der Tankstelle kam es zu einem Streit mit einem 75-jährigen Tankstellenbesucher. Dieser beleidigte den 44-Jährigen, versperrte ihm den Weg zu seinem Fahrzeug und stieß ihm schließlich kräftig in den Rücken. Dadurch fiel er zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Als er sich in sein Cabrio setzte und losfahren wollte, kam ein 58-jähriger aus der Tankstelle und versuchte ihn über das geöffnete Fahrzeugverdeck zu greifen. Nachdem eine Tankstellenmitarbeiterin eingeschritten war, konnte er wegfahren und bei der Polizei eine Strafanzeige erstatten. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

