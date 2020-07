Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Personen die Scheibe des Schaukastens des ASV Westrich in der Grieser Straße eingeworfen. Die Schadenshöhe befindet sich in einem dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de) entgegen.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell