POL-PDKL: Versuchter Betrug

Am gestrigen Morgen, gegen 11:40 Uhr, versuchte ein bisher namentlich unbekannter Mann in der Post in der Glanstraße einen Wechselgeldbetrug durchzuführen. Der Laden wurde durch zwei männliche Personen beteten. Einer davon wollte die geforderten Zigaretten mit einem 200,-EUR Euroschein bezahlen. Nachdem die Verkäuferin ihm das Wechselgeld aushändigte wollte er von seinem Kauf zurücktreten. Jedoch hatte dieser sich bereits 100,-EUR von seinem Wechselgeld eingesteckt und forderte nun die gezahlten 200,-EUR zurück. Die Verkäuferin fiel der versuchte Betrug bei der Geldrückforderung jedoch auf und verwies die beiden Personen aus dem Laden. Eine Absuche nach den Männern verlief im Anschluss erfolglos. Hinweise auf die Personen nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de) entgegen.|pikus

