Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenglan (ots)

Heute Morgen gegen 11:25 Uhr kam es auf der L368 zwischen Altenglan und Friedelhausen zu einem Alleinunfall eines 20-Jährigen Motocross Fahrers. Dieser kam in einer scharfen links Kurve von der Fahrbahn ab und rutsche mit seiner Maschine unter den Leitplanken hindurch und kam unterhalb der Fahrbahn zum Liegen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Fahrer neben der Fahrbahn wahrgenommen und anschließend die Polizei verständigt. Jedoch konnte der Fahrer bei eintreffen vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Erst eine halbe Stunde später kam der augenscheinlich unter Schock stehende 20-Jährige Fahrer zurück an die Unfallstelle und konnte durch die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgt werden. An der Motocross-Maschine entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nach jetzigen Kenntnisstand nur leicht verletzt.Er wurde jedoch anschließend mit Rettungswagen zu weiteren Abklärung in das Krankenhaus nach Kusel verbracht.|pikus

