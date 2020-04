Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Angriff auf Polizeibeamten

Iffezheim (ots)

Ein Polizeibeamter wurde am Sonntagabend von einem Mann tätlich angegriffen, als gegen diesen wegen einer Ruhestörung eingeschritten werden musste. Die Beamten des Reviers Rastatt fuhren zum Haus des Mannes, da sich Anwohner wegen dessen Arbeiten und der daraus resultierenden Ruhestörung zuvor an die Polizei wandten. Der 49-Jährige ging die Beamten sofort verbal an und flüchtete dann in sein Haus. Er kehrte nach kurzer Zeit wieder zurück und streckte auf die Anforderung sich auszuweisen einen Ausweis entgegen. Als einer der Beamten diesen nehmen wollte, versuchte der Mann den Polizisten zu Schlagen und zu treten. Nach Androhung von Zwang floh der Endvierziger wieder in sein Haus. Nach dem Eintreffen von Verstärkung ließ sich der Mann dazu bewegen das Haus zu verlassen und konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. /bm

