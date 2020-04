Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel- Diebstahl eines Trampolins

In der Zeit zwischen Dienstag, den 14. April 2020, um 21.00 Uhr und Mittwoch, den 15. April 2020, um 09.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Trampolin aus einem Vorgarten an der Friesoyther Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, den 01. April 2020, gegen 19.00 Uhr und Donnerstag, den 02. April 2020, um 12.45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst der vordere Reifen eines Nissan, X-Trail beschädigt. In der darauffolgenden Nacht wurde ein weiterer Reifen des PKW beschädigt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Neuscharreler Allee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Gartenstühlen

Zwischen Mittwoch, den 15. April 2020, gegen 22.00 Uhr und Donnerstag, den 16.April 2020, um 11.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Gartenstühle und ein Sonnenschirm an der Körnerstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 240 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Zwischen Mittwoch, den 15. April 2020, gegen 17.00 Uhr und Donnerstag, den 16.April 2020, um 07.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Wohnhauses an der Spiekerooger Straße beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Wohnwagen

Zwischen Samstag, den 21. März 2020, gegen 18.00 Uhr und Samstag, den 04.April 2020, um 14.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Wohnwagen an der Schleusenstraße beschädigt. Die Täter schlugen die Scheiben des abgestellten Wohnwagens ein und verwüsteten den Innenraum. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einer auf dem Grundstück befindlichen Hütte und versuchten, diese in Brand zu setzen. Zudem wurde die Plane eines Zeltes zerrissen und in einen angrenzenden Fischteich geworfen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den, 16. April 2020, gegen 23.05 Uhr befuhr ein 25jähriger Löninger mit seinem Kleinkraftrad die Koloniestraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

