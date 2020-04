Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/ Bühren- Solarmodul geriet in Brand

Am Donnerstag, 16. April 2002, gegen 14.06 Uhr, wurde der Polizei ein Brand einer auf dem Wohnhausdach befestigten Fotovoltaik-Anlage gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Verteilerdose bzw. ein Solarmodul, welche sich unter der Fotovoltaik-Anlage befand, in Brand geriet. Das Feuer griff nicht auf das Gebäude über. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Der Gesamtschaden wird bislang auf 100 Euro geschätzt.

Molbergen- Brand eines kleinen Waldstücks

Am Donnerstag, 16. April 2020, gegen 15.07 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein kleines Waldstück auf einer Fläche von ca. 40 Quadratmetern entlang des Sandweges in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Molbergen, welche mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden.

Emstek- Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Zwischen Dienstag, 14. April 2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße im Bereich einer Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Scheibe eines Wartehäuschens. Vermutlich warfen die Täter eine Glasflasche gegen die Scheibe. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 16. April 2020, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich auf der Emsteker Straße in Höhe der Einmündung Efeustraße ein Verkehrsunfall. Eine 48jährige PKW-Fahrerin aus Vechta musste verkehrsbedingt auf der Emsteker Straße halten. Dies übersah eine hinter ihr befindliche 27jährige PKW-Fahrerin aus Höltinghausen und fuhr auf dem PKW der 48jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 48jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der PKW der 27jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17. April 2020, gegen 05.37 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Löninger Straße/ Prozessionsweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem PKW den Prozessionsweg in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Als dieser die Löninger Straße überqueren wollte, missachtete eine von links kommende PKW-Fahrerin die Vorfahrt des 59jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 59jährige leicht verletzt. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe etwa 2500 Euro. Die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat vermutlich einen silbernen Toyota gefahren. Im Heckbereich soll sich ein Reserverad befunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell