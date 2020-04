Polizei Aachen

POL-AC: Jugendliche hantieren mit Softairpistole vor Supermarkt - Strafverfahren eingeleitet

Stolberg (ots)

Am gestrigen Abend (01.04.20209) gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge zwei Jugendliche, die vor einem Supermarkt mit einer Schusswaffe hantieren sollten. Am Mohlenbend trafen die Beamten auf die beschriebenen Personen. Die Polizisten fanden bei dem 15 Jährigen einen Schlagring und eine Softairpistole. Der 14 Jährige hatte lediglich eine Softairpistole dabei. Die Schusswaffen waren nicht gekennzeichnet. Die Beamten stellten beide Pistolen und den Schlagring sicher. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßen gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Die Polizisten übergaben die Jugendlichen in die Obhut der Mutter. (fp)

