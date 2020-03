Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelbergg

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Mit über einem Promille Alkohol im Blut war am Sonntagmorgen ein E-Scooter-Fahrer in der Weststadt unterwegs, bevor er gegen 02.45 Uhr in der Blumenstraße von einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gestoppt wurde. Nach dem Atemalkoholtest musste der 36-jährige mit auf die Wache und eine Blutprobe abegeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

