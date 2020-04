Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Polizeibeamte verletzt

Kappelrodeck (ots)

Von der ihm zugedachten Hilfeleistung von Polizeibeamten am Bahnhof Kappelrodeck zeigte sich am Samstagnachmittag ein 41 Jahre alter Mann in seinem psychischen Ausnahmezustand wenig dankbar. Er schubste zunächst einen Polizisten zu Boden und wehrte sich danach heftig, als die Beamten ihn zur Behandlung in eine Klinik brachten. Beim Hilfseinsatz der Polizei wurde zwei Ordnungshüter verletzt. Einer der beiden musste in einem Krankenhaus seine Verletzungen behandeln lassen und konnte dann seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. /ag

