Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Offenburg (ots)

Einem aufmerksamen Spaziergänger fiel am vergangenen Freitag, 24.04.2020, gegen 13.45 Uhr, aufsteigender Rauch in einem Waldstück oberhalb der Luisenhütte auf. Durch die verständigten Feuerwehren Biberach und Zell am Harmersbach konnte der Waldbrand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist bisher unbekannt - laut dem Kommandanten der Wehrmänner ist eine Selbstentzündung allerdings auszuschließen. Betroffen durch die Flammen war eine Waldfläche von ca. 3500 Quadratmetern.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet das Polizeirevier Haslach unter Tel. 07832 / 975920. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die erhöhte Waldbrandgefahr hingewiesen.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell