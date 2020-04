Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Quadfahrer nach Unfallflucht gesucht

Ettenheim (ots)

Eine 48-Jährige zog sich am Freitag nach einem Unfall an einer Einmündung der Prälat-Schofer Straße Verletzungen zu, als ein Quad aus dem Gegenverkehr nach bisherigen Erkenntnissen zu eng an ihr vorbeifuhr.

Die Frau war gegen 7:45 Uhr auf ihrem Pedelec auf dem Verbindungsweg zwischen Ettenheim und Wallburg in Richtung Ettenheim unterwegs. Der noch unbekannte Fahrer des Quads, kam aus entgegengesetzter Richtung und soll trotz unklarer Verkehrslage zwei vor ihm fahrende Autos überholt haben. Die Zweiradfahrerin stieg aufgrund des Überholversuches des Quadfahrers ab, worauf er über ihren linken Fuß gefahren sein soll. Der Quadfahrer fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen schwarzen Helm getragen haben. Das Quad war weiß und hatte am Kotflügel rote Streifen.

Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07821 2770.

/bm

