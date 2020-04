Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Waldbrand verhindert

Gernsbach (ots)

Die Anwesenheit und schnelle Reaktion eines Zeugen verhinderte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermutlich einen Waldbrand. Unbekannte hatten sich zuvor offensichtlich im Bereich der `Rißwasenhütte` zum Grillen getroffen und hier ihren gesamten Abfall zurückgelassen. Auch Glutreste eines Einweggrills wurden fahrlässig im Unterholz des an die Hütte angrenzenden Waldstücks entsorgt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit entzündete sich dort gegen 0:45 Uhr ein Feuer, was sich auf eine Fläche von 30 bis 40 Quadratmeter ausbreitete. Durch einen Zeugen herbeigerufene Wehrleute aus Loffenau konnten den Brand löschen und Schlimmeres verhindern. Die Verantwortlichen konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Hinweisgeber werden gebeten unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 Kontakt aufzunehmen.

Eine anschließende Nachschau und Kontrolle im Umfeld führte die Beamten des Polizeireviers Gaggenau gegen 2:15 Uhr allerdings zu einem im Bereich der Teufelsmühle geparkten Mercedes. Bei einer genaueren Nachschau konnten die Ordnungshüter feststellen, dass der Beifahrer des Wagens im Besitz eines Butterfly-Messers war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. /ma

