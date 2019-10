Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Calw (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag in eine Spielhalle in Iselshausen einzubrechen.

Zwei Mitarbeiter alarmierten gegen 03:00 Uhr die Polizei, als sie bemerkten, wie zwei maskierte Täter versuchten, sich mit Werkzeugen Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Unbekannten zunächst auf dem Dach des Spielkasinos ausgemacht werden. Als die Täter die Polizeibeamten jedoch erkannten, flohen sie in das nahegelegene Waldgebiet. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Am Tatort sowie in der näheren Umgebung konnten verschiedene Einbruchswerkzeuge aufgefunden werden, die vermutlich den beiden Flüchtigen zuzuordnen sind. Ein Sachschaden entstand dank der Aufmerksamkeit und schnellen Reaktion der Angestellten nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

