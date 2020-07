Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Kiosk

Lauterecken (ots)

Von Donnerstag auf Freitag wurde in den Kiosk an der Draisinenstrecke in Lauterecken eingebrochen. Hierzu öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss und hebelten im Anschluss die Tür zum Kiosk auf. Entwendet wurden ein Tablet, ein Mobiltelefon, Speisen und Getränke. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

