Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbundkontrolle der Polizeiinspektionen Kirchheimbolanden und Rockenhausen

Bild-Infos

Download

Dannenfels (ots)

Am Freitag, den 17.07.20220 wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Kirchheimbolanden eine gemeinsame Kontrollstelle betrieben. Anlass der Kontrolle war, dass in dem Bereich um den Donnersberg vermehrt Fahrzeuge durch erhöhte Geschwindigkeiten und daraus resultierenden Lärmbelästigungen aufgefallen sind. Insbesondere an dem Verkehrsknotenpunkt "Bastenhaus" ist ein deutlich erhöhtes Aufkommen aus der Tuning- und Motorradszene festzustellen. Im Rahmen der Verbundkontrolle konnten ca. 25 Motorräder und ca. 60 Fahrzeuge kontrolliert werden.

An insgesamt 23 Kraftfahrzeugen und an 7 Motorrädern konnten technische Veränderungen festgestellt werden. Somit kam es in 30 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und die Weiterfahrt der Fahrzeuge wurde unterbunden.

Ferner wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der L386 durchgeführt. Der Spitzenreiter war mit 121 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs.

Auch konnte bei einem 35- jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.|pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell