POL-PDKL: Einbruch in Gesamtschule

Einbruch in Gesamtschule

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter auf nicht geklärte Weise in das Gebäude der IGS Rockenhausen im Mühlackerweg ein. Da keinerlei Aufbruchsspuren festgestellt werden konnten, besteht die Möglichkeit, dass die Täter das Gebäude bereits zuvor betraten und sich dann darin verborgen hielten. Aus einem Büroraum wurden mehrere Fahrkarten sowie eine PC-Maus entwendet. Weitere Gegenstände wurden zwar zunächst mitgenommen, dann jedoch an einem anderen Ort wieder abgelegt. Mit einem schwarzen Filzstift wurde auf verschiedene Wände im Treppenhaus unter anderem mehrfach der Schriftzug "AK 2020" geschrieben. Da es sich um unterschiedliche Handschriften handelt, ist von mehreren Tätern auszugehen. Auch wenn die Tat möglicherweise als "Schülerstreich" gedacht war, handelt es sich dabei jedoch um Vergehen, die strafrechtlich verfolgt werden müssen. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Straftat werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

