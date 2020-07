Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bücher auf die Straße geworfen

Reipoltskirchen (ots)

Randalierer hält Polizei auf Trab. Am Dienstagabend wird die Polizei in Lauterecken von Anwohnern darüber verständigt, dass ein Mann laut aus dem Fenster schreit und die Nachbarn beleidigt, sowie Bücher aus dem Fenster wirft. Beim Eintreffen der Streife hatte sich dieser in seinem Haus verbarrikadiert. Durch den Keller konnte sich die Streife Zutritt zum Haus verschaffen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus eingeliefert. Wegen seines zuvor gezeigten Verhaltens muss er außerdem mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.|pilek

