POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2020 mit Beiträgen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht Freitagmorgen, kurz vor 09.00 Uhr, fuhr eine 53-jährige Autofahrerin mit ihrem silberfarbenen PKW VW Golf gegen einen geparkten, ebenfalls silbernen, PKW VW Passat. Der Unfall ereig-nete sich auf dem Parkplatz des Bahnhofs Mosbach in der Eisenbahnstraße. Die aus Aschaf-fenburg stammende Fahrerin kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, parkte ih-ren PKW ebenfalls auf dem Parkplatz und entfernte sich zunächst zu Fuß. Ein Zeuge teilte seine Beobachtung der Polizei mit. Als die Beamten eintrafen war der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Der Zeuge hatte sich nur das Kennzeichen der Unfallverursacherin gemerkt. Der Besitzer des VW Passat, der an der linken Heckseite beschädigt wurde, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel.Nr. 06261/809-0 zu melden

Buchen: Autofahrer kracht gegen mehrere Bäume In der Nacht zum Samstag, gegen 02.20 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW Merce-des die Straße Am Ring in Richtung Bödigheimer Straße. In einer scharfen Linkskurve geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum, der dadurch gefällt wurde. Im weiteren Verlauf fuhr er eine Richtungstafel samt Gestänge um und kam im Auslauf an einem Baum zum Stehen, dessen Stamm ebenfalls noch stark be-schädigt wurde. Im Verlauf der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der aus Bu-chen stammende junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Von dem Mann wurde nach ärztli-cher Behandlung im Krankenhaus Buchen eine Blutprobe entnommen. Der Mann konnte noch in der gleichen Nacht das Krankenhaus wieder verlassen. Seine Verletzungen waren nicht schwerwiegend.

