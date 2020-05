Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-BO, Einbruchsdelikte/Sachbeschädigung Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (12.05.2020) und offenbar eine Nacht zuvor auf einem Firmengelände am Schoppenkamp gewesen. Dort gelangten sie im zweiten Fall in einen größeren, verschlossenen Lagerhallenkomplex. In einem dortigen Büro wurden mehrere Schreibtische durchwühlt und eine Digitalkamera entwendet. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (08.05.2020), etwa 14.00 Uhr und Montagnachmittag, 11.05.2020, wurde an der St. Nikomedes Kirche am Kirchplatz ein Fenster der Kirche aufgebrochen. Die Unbekannten stiegen über das Fenster in das Gebäude ein. Offenbar wurde nichts gestohlen. In der Zeit zwischen Montagabend (11.05.2020), 18.00 Uhr und Dienstagvormittag (12.05.2020), 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Halle eines Automobilbetriebes am Wilmsberger Weg einzudringen. Am Rahmen und am Schloss der Tür wurden Beschädigungen festgestellt. Die Täter blieben draußen. In der Nacht zum Mittwoch (13.05.2020), nach 22.10 Uhr, haben sich Unbekannte sich auf das Areal des K&K-Marktes an der Dumter Straße begeben und den Zaun des Stellplatzes der Müllbehältnisse beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

